Comunali Milano 2027 Vannacci e Futuro Nazionale in campo | Con noi personalità fuori dagli schemi

Futuro Nazionale ha annunciato la propria partecipazione alle elezioni comunali di Milano del 2027, con l’obiettivo di presentare candidati e promuovere un proprio progetto politico. La formazione ha dichiarato di voler portare in corsa figure considerate fuori dagli schemi, senza specificare nomi o dettagli sui candidati. La stessa organizzazione ha annunciato la volontà di partecipare anche alle elezioni politiche dello stesso anno.

Milano – Futuro Nazionale intende giocarsi le prossime elezioni Comunali di Milano, in programma nel 2027, proprio come intende giocarsi, nel medesimo anno, le elezioni Politiche. A farlo sapere è il fondatore del movimento, l’europarlamentare ed ex generale Roberto Vannacc i: “Assolutamente sì – dichiara in risposta alle domande dei cronisti –: Futuro Nazionale sarà presente alle Politiche del 2027, ma anche alle amministrative di Milano, sempre nel 2027. Stiamo costruendo una squadra forte”. Parole proferite a margine di un incontro in città dal titolo eloquente: “Milano è futurista“. Comunali, l’analisi del sondaggista Amadori: “Siamo in una nuova fase per la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comunali Milano 2027, Vannacci e Futuro Nazionale in campo: “Con noi personalità fuori dagli schemi” Articoli correlati Elezioni comunali Milano 2027, Jonghi Lavarini al GdI: “Al via lista civica con Futuro Nazionale, serve un profilo stile Albertini”Verso le comunali di Milano 2027 si muovono le prime pedine nel centrodestra: Roberto Jonghi Lavarini annuncia una lista civica con Futuro Nazionale. Politiche 2027: centrodestra a patti con Futuro Nazionale di VannacciPiaccia o non piaccia ai diretti interessati, con Vannacci dovranno scendere a patti. Una raccolta di contenuti su Comunali Milano Temi più discussi: Vannacci punta su Milano: Futuro Nazionale correrà alle elezioni comunali; Comunali a Milano, Vannacci: Futuro Nazionale ci sarà. Salvini: Con lui nessun dialogo; Vannacci: Futuro Nazionale in campo a Milano per le comunali; Amministrative Vannacci | Futuro Nazionale sarà presente alle elezioni a Milano. Amministrative, Vannacci: Futuro Nazionale sarà presente alle elezioni a MilanoFuturo Nazionale alle comunali di Milano? Assolutamente sì. Futuro nazionale sarà presente alle politiche ... msn.com Comunali a Milano, Vannacci: Futuro Nazionale ci sarà. Stiamo costruendo una squadra forteL’ex generale annuncia che la sua formazione parteciperà alle amministrative: Lasciamo aperte tutte le possibilità, anche quella di avere un candidato sindaco ... milano.repubblica.it Comunali a Milano, Vannacci: “Futuro Nazionale ci sarà. Stiamo costruendo una squadra forte” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Comunali Milano tra casa, sicurezza e costo della vita: il centrodestra ha paura di vincere ma “se perdiamo dopo Sala siamo messi veramente male” Un elettorato disponibile esiste, se qualcuno si prendesse la briga di parlargli con chiarezza e con anticipo. S - facebook.com facebook