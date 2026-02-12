Politiche 2027 | centrodestra a patti con Futuro Nazionale di Vannacci

Alle prossime elezioni politiche del 2027, centrodestra e Futuro Nazionale di Vannacci dovranno trovare un accordo. FdI, Forza Italia e la Lega di Salvini, che già si sono scontrati con Vannacci in passato, si ritrovano ora a dover dialogare con il partito del vicesegretario. La legge elettorale ancora da definire non cambia il fatto che le alleanze saranno fondamentali, e Vannacci, con il suo nuovo movimento, si prepara a negoziare un’alleanza per entrare in coalizione.

Piaccia o non piaccia ai diretti interessati, con Vannacci dovranno scendere a patti. Alle politiche 2027 qualunque sarà la legge elettorale, FdI, Forza Italia e la Lega di Salvini con cui Vannacci, da vicesegretario, si è reso protagonista di una scissione, proprio con Vannacci e il suo nuovo partito Futuro Nazionale si troveranno nella posizione di dover scendere a patti. A cominciare dal vicepremier Salvini, che con Vannacci nel 2027 in una coalizione di centrodestra si troverà a essere interlocutore. Una volta passata la fisiologica fase accusatoria divorzista leghista con cui, tra l’altro, dal Consiglio regionale della Toscana la Lega andrà a sparire. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Roberto Vannacci abbandona la Lega e si impegna a rilanciare il centrodestra con un nuovo partito, Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci ha firmato ufficialmente l’atto costitutivo di “Futuro Nazionale”, il suo nuovo progetto politico.

