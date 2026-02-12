Politiche 2027 | centrodestra a patti con Futuro Nazionale di Vannacci
Alle prossime elezioni politiche del 2027, centrodestra e Futuro Nazionale di Vannacci dovranno trovare un accordo. FdI, Forza Italia e la Lega di Salvini, che già si sono scontrati con Vannacci in passato, si ritrovano ora a dover dialogare con il partito del vicesegretario. La legge elettorale ancora da definire non cambia il fatto che le alleanze saranno fondamentali, e Vannacci, con il suo nuovo movimento, si prepara a negoziare un’alleanza per entrare in coalizione.
Piaccia o non piaccia ai diretti interessati, con Vannacci dovranno scendere a patti. Alle politiche 2027 qualunque sarà la legge elettorale, FdI, Forza Italia e la Lega di Salvini con cui Vannacci, da vicesegretario, si è reso protagonista di una scissione, proprio con Vannacci e il suo nuovo partito Futuro Nazionale si troveranno nella posizione di dover scendere a patti. A cominciare dal vicepremier Salvini, che con Vannacci nel 2027 in una coalizione di centrodestra si troverà a essere interlocutore. Una volta passata la fisiologica fase accusatoria divorzista leghista con cui, tra l’altro, dal Consiglio regionale della Toscana la Lega andrà a sparire. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Vannacci promuove rilancio centrodestra con focus su politiche 2027
Roberto Vannacci abbandona la Lega e si impegna a rilanciare il centrodestra con un nuovo partito, Futuro Nazionale.
Vannacci lancia “Futuro Nazionale”: atto costitutivo firmato, mira al centrodestra in vista del 2027.
Roberto Vannacci ha firmato ufficialmente l’atto costitutivo di “Futuro Nazionale”, il suo nuovo progetto politico.
Sondaggio Swg, la partita elettorale per Torino 2027 è aperta: Lo Russo se la gioca, il centrodestra è ancora indietro; Elezioni Roma 2027, Calenda asso nella manica di Meloni. La smentita: Fantasie; Il caso Vannacci spinge la maggioranza: ecco perché si accelera sulla legge elettorale; Ricca lancia l'autocritica a destra: Non c'è solo la sicurezza, parliamo dei bisogni dei cittadini.
Vannacci, nel centrodestra nel 2027 si vedrà, pronto a correre anche da soloInterlocuzioni ne ho un po' con tutti. Non le ho formalmente nel senso che non c'è stato un incontro formale tra me e un rappresentante del partito Fdi per discutere del futuro di quella che sarà la ... ansa.it
Verso il 2027, Tajani traccia la linea: marca le distanze da Vannacci e guarda a CalendaTajani chiude a Vannacci e apre a Calenda: la strategia di Forza Italia per rafforzare il profilo moderato in vista delle politiche 2027. tag24.it
Nella prima rilevazione dell'Istituto Noto la lista Futuro nazionale di Vannacci si collocherebbe al 3% - facebook.com facebook
#tagada Futuro Nazionale farà parte del centrodestra La risposta di Nicola Procaccini a Tiziana Panella x.com
