I tassi sui nuovi mutui salgono di nuovo a dicembre. Secondo i dati della Banca d’Italia, il Taeg per comprare casa è salito al 3,81%. Chi sta pensando di acquistare un immobile dovrebbe valutare bene le tempistiche, perché i costi di finanziamento continuano ad aumentare.

I tassi d’interesse sui nuovi mutui tornano a salire nel mese di dicembre. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Banca d’Italia, infatti, il tasso annuale effettivo globale (Taeg) per l’acquisto di abitazioni ha registrato un nuovo incremento. Il rialzo comunque non riguarda solo i mutui ipotecari, ma si estende anche ai prestiti destinati alle società non finanziarie. Nonostante la crescita dei tassi, i prestiti al settore privato continuano a mostrarsi sicuri e segnano un incremento costante negli ultimi dodici mesi. Tassi su mutui e prestiti in crescita. Nel mese di dicembre, il Taeg sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si è collocato al 3,81%, in aumento rispetto al 3,72% registrato a novembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Tassi sui nuovi mutui in aumento, Taeg sale a 3,81%: conviene comprare casa ora?

A dicembre 2025, il tasso medio sui mutui per l’acquisto della prima casa è salito al 3,37%, rispetto al 3,30% di novembre.

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse.

Argomenti discussi: BCE, tassi ancora fermi a febbraio; Bankitalia, a dicembre tassi sui nuovi mutui salgono al 3,81%; La media aggiornata dei tassi sui mutui a febbraio 2026; Bankitalia, a dicembre tassi sui nuovi mutui salgono al 3,81%.

Bankitalia: aumentano prestiti ai privati, crescono tassi sui mutui(Teleborsa) - Sono cresciuti a dicembre i prestiti al settore privato, registrando un aumento del 2,1% a livello annuale, in linea con la variaizone registrata il mese precedente. In particolare, i pr ... finanza.repubblica.it

