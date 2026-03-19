Como vs Pisa trentesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Como e Pisa. La partita si gioca in Italia e le formazioni sono ancora da definire. I padroni di casa cercano di consolidare il quarto posto in classifica, mentre gli ospiti puntano a recuperare punti per la salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolge in un momento cruciale della stagione.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani vogliono mantenere il quarto posto, mentre i toscani sono tornati a sperare nella salvezza. Como vs Pisa si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Sinigallia. COMO VS PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani si presentano da quarti in classifica e cercano dunque ancora il bottino pieno, dopo quattro vittorie consecutive, che possa consolidare la loro posizione che consente l’accesso in Champions League. Un traguardo che, se raggiunto, sarebbe storico, visto che l’obiettivo stagionale era la salvezza. Diverso il discorso dei toscani che, tornati alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e dopo aver posto fine ad una astinenza che si protraeva da mesi, proveranno a tenere vive le speranze di salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Como vs Pisa, trentesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Pisa vs Como, diciannovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. Modena vs Spezia, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Tutto quello che riguarda Como vs Pisa trentesima giornata Serie... Temi più discussi: Soccer | Como vs. Lecce (en Español); Tabellino partita Pisa vs Como; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026. Probabili formazioni Como-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Douvikas, Tramoni e StojilkovicIl Como ospita il Pisa nel trentesimo turno di Serie A: le novità sulle formazioni del match. msn.com Polemiche fuori dalla porta, il Como pensa a se stesso e al match contro il PisaQuarta vittoria consecutiva e quarto posto solitario. Lasciando le polemiche a chi ama rimuginare e rimestare nel torbido, il Como guarda avanti pensando esclusivamente a se stesso. Alle porte una ... espansionetv.it L’AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente del Como, Michael Bambang Hartono. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, al Club e a tutti i tifosi del Como. #ASRoma x.com È morto Michael Hartono, patron del Como insieme al fratello Robert. Aveva 86 anni: la notizia della scomparsa è stata diffusa dai media indonesiani - facebook.com facebook