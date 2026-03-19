Como vs Pisa trentesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Como e Pisa. La partita si gioca in Italia e le formazioni sono ancora da definire. I padroni di casa cercano di consolidare il quarto posto in classifica, mentre gli ospiti puntano a recuperare punti per la salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolge in un momento cruciale della stagione.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani vogliono mantenere il quarto posto, mentre i toscani sono tornati a sperare nella salvezza. Como vs Pisa si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Sinigallia. COMO VS PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani si presentano da quarti in classifica e cercano dunque ancora il bottino pieno, dopo quattro vittorie consecutive, che possa consolidare la loro posizione che consente l’accesso in Champions League. Un traguardo che, se raggiunto, sarebbe storico, visto che l’obiettivo stagionale era la salvezza. Diverso il discorso dei toscani che, tornati alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e dopo aver posto fine ad una astinenza che si protraeva da mesi, proveranno a tenere vive le speranze di salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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