Pisa vs Como diciannovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Pisa e Como, valida per la diciannovesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. I toscani puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre i lombardi mirano a mantenere la continuità di risultati. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I toscani cercano l’impresa, i lariani la continuità per salire sempre più in alto. Pisa vs Como si giocherà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 15 presso l’Arena Garibaldi. PISA VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno vinto soltanto una partita in questa stagione, poi tante delusioni nonostante le prove siano risultate molto soddisfacenti sul piano del gioco. La scalata verso la salvezza si preannuncia difficile da raggiungere, ma la squadra di Gilardino è consapevole che serviranno sforzi profondi per raggiungerla. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

