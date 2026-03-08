Modena vs Spezia trentesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentesima giornata di Serie B 20252026, Modena e Spezia si affrontano in una partita importante. La sfida si gioca in Emilia-Romagna, con i padroni di casa che cercano di assicurarsi i playoff e gli ospiti che vogliono evitare la retrocessione diretta. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con le formazioni che scendono in campo per ottenere i tre punti.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani puntano a blindare al più presto i playoff, mentre I liguri devono evitare la retrocessione diretta. Modena vs Spezia si giocherà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Braglia. MODENA VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Andamento altalenante quello che hanno avuto gli emiliani nell’ultimo periodo: le tre vittorie consecutive contro Venezia, Carrarese e Juve Stabia sembravano potessero segnare la scolta, ma poi la squadra di Sottil ha tirato i fiato incappato in due pareggio. Da ora in poi non sono ammessi passi falsi, per cui sono obbligatori i tre punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Argomenti discussi: Serie B 25/26 – Il calendario dalla 33ª alla 38ª giornata.

DIRETTA / Modena Spezia (risultato finale 1-1), pari giusto tra i due club (Serie B, 15 febbraio 2025)Continua la diretta del match di serie B tra Modena e Spezia, un primo tempo che ha regalato grossi emozioni e che ha visto un botta e risposta tra le due squadre. Miglior partenza degli ospiti grazie ... ilsussidiario.net

Spezia-Modena 1-1, le pagelle: Gelashvili fa e disfa, Palumbo illude. Bene EliaZoet 6,5 - Poco sollecitato dagli avversari, compie una bella parata su Duca al 62' ma soltanto due giri d'orologio più tardi viene trafitto da Palumbo dagli undici metri. Amian 5,5 - Si vede poco in ... tuttomercatoweb.com