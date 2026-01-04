Intervento record al Sant’Anna di Torino rimosso tumore ovarico di 6 kg

Una donna di 69 anni si è sottoposta a un intervento presso l’ospedale Sant’Anna di Torino, durante il quale è stato rimosso un tumore ovarico di circa 6 kg. La scoperta è avvenuta in un momento in cui il suo stato di salute aveva mostrato segnali di peggioramento. L’intervento rappresenta un esempio di eccellenza nella gestione di casi complessi e di grande mole.

Intervento record a Torino, asportato tumore ovarico di 6 chili: “Era grande come una gravidanza gemellare” - Una paziente di 69 anni è stata operata d’urgenza al Sant’Anna di Torino, dove le è stato asportato tumore ovarico di 6 chili ... fanpage.it

Viveva senza sintomi, poi la scoperta choc: tumore ovarico di 6 chili rimosso a Torino pochi giorni prima di Natale - L’allarme è scattato solo quando la massa, associata a una seconda neoplasia intestinale, ha iniziato a comprimere il colon. msn.com

Ospedale Rizzoli. Intervento salvavita, trombolisi effettuata in tempo record - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.