Intervento record al Sant’Anna di Torino rimosso tumore ovarico di 6 kg
Una donna di 69 anni si è sottoposta a un intervento presso l’ospedale Sant’Anna di Torino, durante il quale è stato rimosso un tumore ovarico di circa 6 kg. La scoperta è avvenuta in un momento in cui il suo stato di salute aveva mostrato segnali di peggioramento. L’intervento rappresenta un esempio di eccellenza nella gestione di casi complessi e di grande mole.
(Adnkronos) – Una donna di 69 anni ha scoperto di essere affetta da un tumore ovarico di dimensioni eccezionali, paragonabili a quelle di una gravidanza gemellare a termine, solo quando il suo organismo ha improvvisamente iniziato a cedere. Per mesi la gigantesca cisti ovarica, con un diametro di circa 28 centimetri, è rimasta nascosta, senza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
