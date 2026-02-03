Tumore alla prostata l’ospedale Sant’Anna eccellenza in Italia | unico con quattro certificazioni europee

L’ospedale Sant’Anna di Como ha ottenuto un nuovo riconoscimento internazionale per il trattamento del tumore alla prostata. È l’unico centro in Italia ad aver ricevuto quattro certificazioni europee. La notizia rafforza la reputazione dell’ospedale come punto di riferimento per questa patologia, grazie a un team di specialisti che da anni lavora con tecniche all’avanguardia. Ora il centro può offrire ai pazienti un servizio ancora più qualificato e affidabile.

L'Urologia dell'ospedale Sant'Anna di Como ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale per il trattamento del tumore alla prostata. La Struttura Complessa, diretta dal dottor Giorgio Bozzini, ha conseguito la Eusp Host Center Certification nell'ambito del programma European.

