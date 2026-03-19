chi era michael bambang hartono azionista di maggioranza del como

È morto Michael Bambang Hartono, azionista di maggioranza del Como. Hartono aveva 86 anni e, insieme al fratello, era considerato uno degli uomini più ricchi al mondo. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. Hartono era noto per la sua attività nel settore del gioco e dei finanziamenti. La sua morte ha suscitato molte reazioni nel mondo degli affari.

È morto Michael Bambang Hartono, azionista di maggioranza del Como. Hartono aveva 86 anni e, insieme al fratello, era uno degli uomini più ricchi al mondo. Gli Hartono sono noti per il tabacco e per gli investimenti nel settore dell’informatica e dell’immobiliare, ma anche perché, dal 2019, sono i proprietari del Como 1907. Sotto la loro gestione il Como è tornato in Serie A e in zona Champions. La famiglia ha iniziato a costruire la propria fortuna acquistando la piccola fabbrica di sigarette Kretek, rinominata semplicemente Djarum. Nel tempo, un’impresa dopo l’altra, Hartono ha messo da parte un patrimonio netto di 25,1 miliardi di dollari (dato aggiornato da Forbes nel 2024). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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È morto a 86 anni Michael Bambang Hartono. Insieme al fratello Robert Budi Hartono era il principale azionista del Como 1907. Insieme hanno ereditato e sviluppato la Djarum, una delle principali aziende di sigarette kretek (ai chiodi di garofano) al mondo. D - facebook.com facebook

Michael Bambang Hartono, morto uno dei due proprietari del Como: aveva 86 anni #SkySport #SkySerieA x.com