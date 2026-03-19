Como in lutto è morto Michael Bambang Hartono

Michael Bambang Hartono, proprietario del Como, è morto a Singapore all’età di 86 anni. Nel 2019 aveva acquistato il club lariano insieme al fratello Robert Budi. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nelle ultime ore. Hartono era noto per essere uno dei principali imprenditori nel settore del legno e del credito in Indonesia.

Nel 2019 l’acquisto del club lariano insieme al fratello Robert Budi. Aveva 86 anni È morto a Singapore Michael Bambang Hartono, il proprietario del Como. Il miliardiario indonesiano aveva acquistato il club lariano nel 2019, assieme al fratello Robert Budi. A suon di investimenti, soprattutto ma non solo per la squadra, il Como è salito dalla D alla Serie A, e quest’anno è in lotta per un posto in Europa. O meglio, per la qualificazione alla Champions. Attualmente la formazione di Fabregas è quarta in classifica, un punto sopra la Juventus e tre sulla Roma sconfitta domenica scorsa. “La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono – recita il comunicato di cordoglio della società – Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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