Chi era Claudio Sterpin | l’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anni

Trieste, 14 febbraio 2026 – È morto Claudio Sterpin, 86 anni, l’ex maratoneta che ha sempre raccontato di essere stato legato a Liliana Resinovich, la 63 anni pensionata della Regione Friuli Venezia Giulia scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico. Sterpin “è morto all’ospedale per una complicanza”, fa sapere il suo avvocato Giuseppe Squitieri al telefono con Quotidiano.net. “Si è sempre battuto per la verità – dichiara il legale -. E questa verità dovrà uscire lo stesso, su questo non deroghiamo”. La morte di Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I misteri di Liliana Resinovich con Dott.ssa Rossella Cirillo Esperto scena del crimine Edi Sanson

