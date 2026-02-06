Morto Cesare Castellotti | lutto nel giornalismo è scomparso a 86 anni il volto torinese di 90° Minuto Il suo ricordo

È morto Cesare Castellotti, il volto torinese di 90° Minuto. Aveva 86 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del giornalismo sportivo italiano. Castellotti era conosciuto per il suo modo diretto di raccontare il calcio e la sua presenza costante in televisione. Ora, tanti colleghi e appassionati piangono la perdita di un simbolo del giornalismo televisivo.

