Como in lutto è morto Michael Bambang Hartono | le ultimissime novità e che cosa è successo

A Como si piange la scomparsa di Michael Bambang Hartono, l'azionista di maggioranza del club locale. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha suscitato grande cordoglio tra tifosi e cittadini. Hartono aveva un ruolo di rilievo nella gestione della società calcistica, e la sua morte ha avuto un forte impatto sulla comunità. La notizia è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore.

Como in lutto, è morto Michael Bambang Hartono, azionista di maggioranza del club lariano: vediamo le ultimissime su cosa è successo. La Juve e tutto il calcio italiano accolgono con commozione la notizia della scomparsa di Michael Bambang Hartono, figura centrale nella proprietà del Como.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! L’imprenditore, morto a Singapore all’età di 86 anni, era l’azionista di riferimento della società lombarda insieme al fratello Robert Budi Hartono. Sebbene la notizia provenga direttamente dall’Indonesia, il club lariano non ha ancora diffuso comunicati ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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