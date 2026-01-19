Juventus rilancio per Mateta | pronta nuova offerta al Crystal Palace
La Juventus ha ripreso i contatti con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese. Dopo un primo rallentamento, il club torinese si prepara a presentare una nuova offerta nel tentativo di portare l’attaccante a Torino. La trattativa resta in fase di sviluppo, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.
La Juventus rilancia su Jean-Philippe Mateta. Nelle ultime ore il dossier dell’attaccante francese è tornato caldo: dopo un primo stop, il club bianconero prepara una nuova mossa per provare a sbloccare la trattativa con il Crystal Palace. L’indicazione arriva da Michele De Blasis, che ha aggiornato la situazione parlando di un rilancio imminente. La Juventus sarebbe pronta ad alzare la proposta economica, spingendosi fino a 32–33 milioni di euro per convincere il club inglese a riaprire il tavolo. Il segnale è chiaro: Mateta resta un obiettivo concreto e la Juventus non intende fermarsi al primo no. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
