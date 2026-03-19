COMICON | tutte le candidature ai premi del Palmarès 2026

Al COMICON sono state annunciate le candidature per i Premi del Palmarès 2026. La giuria, guidata dalla fumettista Gabriella Giandelli, include BigMama, Caterina Guzzanti, Alex Polidori e Raffaele Alberto Ventura. La lista delle nomination è stata resa pubblica e riguarda le diverse categorie in gara. La manifestazione si svolgerà prossimamente e le premiazioni sono in programma per la fine dell’evento.

La giuria è presieduta dalla fumettista Gabriella Giandelli e composta da BigMama, Caterina Guzzanti, Alex Polidori e Raffaele Alberto Ventura COMICON ha annunciato le candidature ai Premi del Palmarès 2026. Dieci le categorie competitive divise tra i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. La giuria che decreterà i vincitori è composta dalla fumettista Gabriella Giandelli(Presidente), dall'attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall'attrice Caterina Guzzanti. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 maggio, alle 19:30, presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, e sarà presentata da Vincenzo Comunale, comico e autore, tra le più interessanti voci della stand up comedy italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - COMICON: tutte le candidature ai premi del Palmarès 2026 Articoli correlati Leggi anche: Aperte le candidature ai Premi San Martino d’Oro e Madonna delle Lacrime 2026 Come cambia la busta paga, dalle aliquote Irpef ai buoni pasto. Aumenti, premi e tasse: tutte le novità per il 2026Per il governo, la legge di bilancio per il 2026 – approvata in via definitiva dal Parlamento – contiene misure concrete per alzare gli stipendi... Aggiornamenti e notizie su COMICON tutte le candidature ai premi... Argomenti discussi: COMICON NAPOLI - Annunciate le candidature ai Premi del Palmarès 2026. COMICON 2026, annunciati i candidati ai Premi del Palmarès: tutte le categorie e la giuriaDai Premi Micheluzzi alle opere internazionali, COMICON svela le nomination 2026 e la giuria guidata da Gabriella Giandelli: cerimonia il 2 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli ... ilgazzettinovesuviano.com Comicon, i premi del palmarès 2026: tutte le categorieCOMICON annuncia le candidature ai Premi del Palmarès 2026. Dieci le categorie competitive divise tra i Premi Micheluzzi, ... msn.com