Aperte le candidature ai Premi San Martino d’Oro e Madonna delle Lacrime 2026

Sono ufficialmente aperte le candidature per i Premi San Martino d’Oro e Madonna delle Lacrime 2026, promossi a Treviglio. Le iniziative intendono riconoscere figure e realtà che si sono distinte nel territorio, valorizzando il loro contributo alla comunità. Le candidature sono aperte a individui e associazioni interessate a partecipare a questa iniziativa che premia impegno e merito locale.

Treviglio. Sono ufficialmente aperte le candidature per l'assegnazione dei Premi "San Martino d'Oro" e "Madonna delle Lacrime" 2026. Il sindaco di Treviglio Juri Imeri invita cittadini, enti e associazioni a presentare le segnalazioni entro il 28 gennaio. Le candidature dovranno essere firmate e corredate da una breve motivazione. La consegna dei riconoscimenti è prevista per il 28 febbraio 2026, nel corso di una cerimonia ufficiale. Le segnalazioni vanno redatte in carta semplice, indicando nell'oggetto "Segnalazione per Premio Madonna delle Lacrime" oppure "Segnalazione per Civica benemerenza di.

