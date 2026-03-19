Come sta Sandro Tonali? L’esito della risonanza magnetica | Gattuso può sperare

Sandro Tonali si è sottoposto a una risonanza magnetica e i risultati sono stati comunicati. Il calciatore sarà disponibile per la partita contro l’Irlanda del Nord, che si svolgerà il 26 marzo a Bergamo. Il tecnico Gennaro Gattuso potrà contare sulla presenza di Tonali nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026.

Sandro Tonali sarà a disposizione del CT Gennaro Gattuso per la sfida contro l’Irlanda del Nord, semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 che andrà in scena il prossimo 26 marzo a Bergamo. Si temeva un infortunio serio per il centrocampista del Newcastle (reduce dall’impegno in Champions League contro il Barcellona), ma fortunatamente gli accertamenti medici hanno scongiurato delle criticità fisiche degne di nota. Si tratta soltanto di un edema, il minore dei problemi dopo i problemi accusati ieri sera nel ritorno degli ottavi della massima competizione europea. Potrebbe addirittura giocare domenica 22 marzo nel derby di Premier League contro il Sunderland, ma vedremo cosa deciderà Eddie Howe, allenatore dei bianconeri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come sta Sandro Tonali? L’esito della risonanza magnetica: Gattuso può sperare Articoli correlati Leggi anche: Gaspardo, l’esito della risonanza magnetica: “escluse lesioni ai legamenti e fratture“ Infortunio Tonali, arriva l’esito degli esami: sospiro di sollievo per Gattuso! Rischio forfait per i playoff scongiurato, ecco come staTonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Una selezione di notizie su Sandro Tonali Temi più discussi: Manchester United: rivoluzione in mediana, spunta l'idea Sandro Tonali; Champions. Sandro Tonali esce durante Barcellona-Newcastle, Gattuso in ansia; È un italiano l'oggetto del desiderio dei due giganti di Manchester; Barcellona-Newcastle, infortunio per Tonali: esce sorretto dai sanitari, le sue condizioni. A rischio i playoff con l'Italia?. Ansia per la Nazionale: infortunio per Tonali, ma ai playoff ci sarà. Come sta e quando può tornareInfortunio e sostituzione per Sandro Tonali durante il match di Champions League tra Barcellona e Newcastle, terminata 7-2, con la squadra blaugrana che si è qualificata per i quarti di finale. Il cen ... ilfattoquotidiano.it Come sta Sandro Tonali? L’esito della risonanza magnetica: Gattuso può sperareSandro Tonali sarà a disposizione del CT Gennaro Gattuso per la sfida contro l’Irlanda del Nord, semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 che andrà in scena il prossimo 26 marzo a ... oasport.it Sorride Gattuso: potrà avere Tonali a Coverciano Allarme rientrato per Rino Gattuso e la Nazionale: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Sandro Tonali ha escluso lesioni muscolari. Il centrocampista del Newcastle sarà quindi a disposizione del c - facebook.com facebook #Gravina: “Tonali Allarme moderato. C’è ottimismo” Il presidente della #FIGC ha rivelato le condizioni di Sandro #Tonali, uscito per infortunio al minuto 55’ del match di Champions tra Barcellona e Newcastle ieri. x.com