Gaspardo l’esito della risonanza magnetica | escluse lesioni ai legamenti e fratture

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha comunicato le prime buone notizie sull’infortunio di Raphael Gaspardo. Dopo aver fatto una risonanza magnetica, è stato escluso che ci siano lesioni ai legamenti o fratture. L’atleta si è fermato domenica durante la partita contro Cento.

La Pallacanestro Forlì 2.015 rende noto le condizioni di Raphael Gaspardo, infortunatosi domenica nel match contro Cento. Dopo l'uscita prematura dal campo durante il primo quarto del derby, cresceva l'apprensione attorno alle condizioni del giocatore alla luce della corsa salvezza dei.

