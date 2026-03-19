Noa Lang contro i tabelloni gravissimo infortunio al dito | esce con l'ossigeno e finisce in ospedale

Durante una partita di Champions League, un attaccante del Galatasaray ha subito un grave infortunio al dito, che lo ha costretto a uscire dal campo con l'ossigeno e a essere trasportato in ospedale. L'incidente si è verificato mentre tentava di affrontare i tabelloni pubblicitari, provocando un danno serio alla mano. Al momento, si attende una diagnosi definitiva e eventuali interventi chirurgici.

Grave infortunio alla mano in Champions League per l'attaccante del Galatasaray: corsa in ospedale e rischio intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Lang, bruttissimo infortunio a un dito. Sky: “il dito è messo molto male, non aggiungiamo altro”Ha appoggiato la mano su un cartellone pubblicitario e immediatamente è stato un lago di sangue.

Napoli in ansia per l’infortunio a Noa Lang? Il punto sulla cessione al GalatasarayPur in fase di trattativa per cedere sia Noa Lang che Lorenzo Lucca, ieri il Napoli ha deciso di schierare entrambi i calciatori nella trasferta di...

Una selezione di notizie su Noa Lang

Temi più discussi: Noa Lang, che spavento! L'ex Napoli sbatte contro i cartelloni e si procura una ferita profonda; Noa Lang, infortunio shock e bruttissimo taglio a un dito; Champions League, Noa Lang: il talento scartato da Conte che il Galatasaray ha ritrovato; Da Lang a Lucca, quanti azzurri in giro per il mondo.

Infortunio shock per Lang, è in ospedale! Buruk: Ha avuto un grave infortunio al ditoC'è grande preoccupazione per le condizioni di Noa Lang, rimasto vittima di un brutto incidente durante la partita di Champions League tra Liverpool e Galatasaray. L’olandese, ... tuttonapoli.net

Non perderti dirette, news e highlightsEpisodio sfortunatissimo per l'ex Napoli Lang nei minuti finali della partita di Anfield col Liverpool. L'esterno del Galatasaray, nel tentativo di raggiungere un pallone in profondità, si è ... sport.sky.it

Noa Lang potrebbe diventare una pedina di scambio in una possibile operazione con il Galatasaray: come riporta Il Mattino, al Napoli piacciono due profili del club turco, Baris Alper Yilmaz e Wilfried Singo #TuttoNapoli #RadioTuttoNapoli #SscNapoli - facebook.com facebook

49’ Pareggia il Galatasaray: Noa Lang trova il gol del 2-2 #GalatasarayJuve x.com