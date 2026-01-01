Recenti fonti confermano che Denis Kapustin, leader dei volontari russi a supporto di Kiev, è ancora in vita, contrariamente alle notizie diffuse cinque giorni fa sulle sue presunte uccisioni da parte delle forze speciali di Mosca. Questa vicenda evidenzia le complesse dinamiche e le tensioni nel conflitto, mentre le notizie si susseguono tra smentite e nuove conferme.

Denis Kapustin, il capo dei volontari russi che combattono con le truppe di Kiev, è ancora vivo e non è stato ucciso dalle forze speciali di Mosca come riferito cinque giorni fa. Lo ha annunciato su Telegram il direttorato principale dell'intelligence di Kiev. Kyryl Budanov, capo del direttorato, ha pubblicato un video che appare come una beffa in cui appare anche Kapustin in videocollegamento. Budanov ha spiegato che la morte del combattente russo era stata inscenata e che i servizi ucraini sono riusciti ad appropriarsi del mezzo milione di dollari pagato da Mosca per la sua eliminazione. La dinamica dell'operazione non è stata spiegata, ma si può quindi supporre che i sicari assoldati dai russi fossero agenti ucraini sotto copertura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

