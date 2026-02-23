‘Fuori gli ex combattenti russi dall’Europa’ L’allarme dell’ambasciatore estone

L’ambasciatore estone ha lanciato un appello per allontanare gli ex combattenti russi dall’Europa, affermando che la presenza di questi individui rappresenta un rischio crescente. La richiesta arriva in un momento in cui le tensioni tra Russia e Ucraina aumentano e i Paesi baltici rafforzano i controlli alle frontiere. La paura di infiltrazioni e di attività destabilizzanti cresce tra le nazioni vicine, che chiedono misure più stringenti per garantire la sicurezza regionale.

(Adnkronos) – Mentre la guerra in Ucraina entra nel suo quinto anno e l'Europa si confronta con un conflitto che ha ormai travalicato il campo di battaglia tradizionale, i Paesi baltici continuano a leggere la crisi con una sensibilità particolare. Per ragioni storiche, geografiche e strategiche. Tallinn parla apertamente di "minaccia strutturale", di guerra ibrida,.