Ansia Lidl-Trek per le Classiche | Pedersen non migliora e anche Milan è caduto

Mads Pedersen, al momento, fatica a migliorare le proprie prestazioni nelle Classiche più importanti, evidenziando una difficoltà crescente contro avversari come Pogacar, Van Der Poel e Evenepoel. Durante la corsa, Pedersen ha mostrato segni di fatica e non è riuscito a tenere il passo, mentre anche il suo compagno di squadra Milan è caduto in un tratto di salita, complicando ulteriormente la strategia del team. La tensione si fa sentire tra i corridori del Lidl-Trek, che cercano di riacquistare fiducia dopo alcune prove deludenti.

Roma, 16 febbraio 2026 – Una carriera impreziosita di tanti successi, come tappe vinte in tutti i Grandi Giri e, soprattutto il titolo iridato in linea nel 2019, ma con il cruccio di non avere ancora in carniere una Classica Monumento: tra gli anni che passano e l'ingresso in scena di fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel e Remco Evenepoel l'impresa per Mads Pedersen finora si è rivelata sempre più complicata, nonostante tanti diversi piazzamenti a referto. L'assalto era stato rimandato al 2026 con tanti buoni auspici, purtroppo spazzati via quasi del tutto dalla bruttissima caduta occorsa alla Volta a la Comunitat Valenciana 2026: a farlo capire è lo stesso danese, che fornisce aggiornamenti non proprio rincuoranti sulle sue condizioni.