Mads Pedersen ha annunciato che non prenderà parte alla Milano-Sanremo a causa di un infortunio ancora in fase di recupero. Il corridore della squadra Lidl-Trek ha dichiarato di sperare di tornare in sella per le classiche del Nord. La sua assenza rappresenta un’assenza importante per la corsa italiana, che si svolge tra le più prestigiose del calendario ciclistico.

Mads Pedersen dovrà, a malincuore, rinunciare alla Milano-Sanremo. Il corridore della Lidl-Trek non ha ancora recuperato dall’infortunio e spera di poter rientrare nelle classiche del Nord. Il suo direttore sportivo Kim Andersen conferma che l’ex iridato dovrà saltare la prima Monumento dell’anno, in programma sabato 21 marzo. Il coriaceo corridore danese, caduto alla Volta a la Comunitat Valenciana, ha riportato una frattura al polso sinistro e alla clavicola destra e da allora si sta allenando duramente per tentare un recupero lampo in tempo per le grandi classiche di primavera. Pedersen si sta impegnando quotidianamente per riuscire ad esserci, ma ormai è certo che non potrà cercare di migliorare quest’anno i piazzamenti ottenuti tra il 2022 e il 2025 nella corsa italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mads Pedersen rinuncia alla Milano-Sanremo: “Spera di rientrare per le classiche del Nord”

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