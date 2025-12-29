Banditi in azione all’alba | rubate e-bike per decine di migliaia di euro
All’alba di lunedì 29 dicembre, presso il negozio di biciclette Mingardi in via Crotte a Brescia, si è verificato un furto di e-bike dal valore complessivo di decine di migliaia di euro. L’episodio, già riscontrato in passato, si è svolto in un orario insolito, alle prime luci del giorno, causando preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.
Un copione già visto, ma messo in scena a un orario insolito. I banditi che hanno preso di mira lo storico negozio di biciclette Mingardi, in via Crotte a Brescia, sono entrati in azione all’alba, intorno alle 6 di lunedì 29 dicembre, quando sulle strade della città iniziavano già a circolare le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
