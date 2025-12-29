Banditi in azione all’alba | rubate e-bike per decine di migliaia di euro

All’alba di lunedì 29 dicembre, presso il negozio di biciclette Mingardi in via Crotte a Brescia, si è verificato un furto di e-bike dal valore complessivo di decine di migliaia di euro. L’episodio, già riscontrato in passato, si è svolto in un orario insolito, alle prime luci del giorno, causando preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.