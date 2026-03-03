Colpita l' ambasciata americana a Riad truppe di Israele in Libano Trump | Possiamo fare la guerra per sempre

Un attacco ha colpito l'ambasciata americana a Riad, mentre truppe israeliane sono schierate in Libano. Nelle ultime ore, sono stati diffusi aggiornamenti sul conflitto in corso, con notizie che riguardano anche le capacità militari dell'Iran e la potenziale estensione delle ostilità. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero essere coinvolti in una guerra senza fine.