Colleferro Festival chitarristico Corde di Primavera
A Colleferro si tiene il festival chitarristico “Corde di Primavera”, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Neos Kronos e theGuitarClass. L’evento coinvolge musicisti e appassionati di chitarra, offrendo un programma di concerti e workshop nella città. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, con diverse iniziative dedicate alla musica e alla cultura.
Il Comune di Colleferro, in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Neos Kronos, theGuitarClass.it e il prezioso supporto e patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Colleferro, presenta l’VIII edizione del Festival chitarristico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
