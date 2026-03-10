Colleferro Festival chitarristico Corde di Primavera

A Colleferro si tiene il festival chitarristico “Corde di Primavera”, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Neos Kronos e theGuitarClass. L’evento coinvolge musicisti e appassionati di chitarra, offrendo un programma di concerti e workshop nella città. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, con diverse iniziative dedicate alla musica e alla cultura.