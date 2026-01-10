Perché le nuove linee guida Usa non stravolgono la piramide alimentare
Le nuove linee guida alimentari negli Stati Uniti, promosse dall'amministrazione Trump con il motto
“ Eat real food ”: con questo slogan l’amministrazione Trump ha promosso l’aggiornamento delle linee guida sull’alimentazione, destinate a incidere sulle abitudini a tavola degli americani. Più carne rossa e priorità a cereali integrali, latticini, verdure, frutta e grassi sani, mentre gli alimenti ultra-processati e gli zuccheri aggiunti vanno ridotti in modo drastico. Da limitare anche l’uso dei carboidrati. Questi i punti salienti di un documento che ha fatto molto rumore anche in Europa, dove si è parlato di un ribaltamento della piramide alimentare tradizionale. “Se le nuove disposizioni puntano a esaltare il consumo di vegetali freschi, cereali integrali, riducendo gli zuccheri e dando più enfasi alla carne rossa, al latte e ai derivati, non mi sentirei di parlare di piramide rovesciata”, chiarisce Annamaria Colao parlando con LaSalute di LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
