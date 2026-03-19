Cocciaretto-Semenistaja definito il nuovo orario a Miami | programma tv streaming

Oggi a Miami si gioca il primo turno del tabellone di singolare femminile ai Miami Open 2026. Elisabetta Cocciaretto affronta la giocatrice lettone Darja Semenistaja. L’incontro è programmato nel nuovo orario stabilito per la giornata di giovedì 19 marzo e sarà trasmesso in TV e streaming. La partita si svolge nel contesto del torneo di tennis che si sta disputando sulla riviera della Florida.

Si tenterà la ripresa ai Miami Open 2026 di tennis, per provare a completare nella giornata odierna il primo turno del tabellone di singolare femminile: oggi, giovedì 19 marzo, è previsto il match dell’ azzurra Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la lettone Darja Semenistaja. L’incontro tra la tennista italiana e quella lettone sarà il secondo di giornata, con il programma che sul Court 6 si aprirà alle ore 15.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00 italiane: Cocciaretto ha vinto entrambi i precedenti giocati sul circuito maggiore. Il match del primo turno del WTA 1000 di Miami tra Elisabetta Cocciaretto e la lettone Darja Semenistaja sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cocciaretto-Semenistaja, definito il nuovo orario a Miami: programma, tv, streaming Articoli correlati Berrettini-Mueller, definito il nuovo orario a Miami: programma, tv, streamingIl match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano ed il francese sarà il terzo di giornata, con il programma sul campo Butch... Cocciaretto-Linette, WTA Auckland 2026: orario, tv, programma, streamingIl torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, domani, giovedì 8 gennaio, vedrà completarsi gli ottavi di finale del tabellone principale di...