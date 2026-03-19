Berrettini-Mueller definito il nuovo orario a Miami | programma tv streaming

Oggi, giovedì 19 marzo, si svolge il primo giorno dei Miami Open 2026 di tennis, con il primo turno in programma. Matteo Berrettini, tennista italiano, affronta il francese Alexandre Muller sul campo in cemento della Florida. La partita è prevista nel programma ufficiale e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, salvo condizioni meteorologiche avverse.

Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano ed il francese sarà il terzo di giornata, con il programma sul campo Butch Buchholz che scatterà alle ore 16.00 italiane: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore. Butch Buchholz – Dalle ore 16.00 italiane Tereza Valentova (Cechia)-Katie Volynets (Stati Uniti) A Miami cancellati i match di Cocciaretto e della sessione diurna. Serale ancora in programma con Berrettini Sport in tv oggi (giovedì 19 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi, giovedì 19 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Mueller, definito il nuovo orario a Miami: programma, tv, streaming Articoli correlati Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingI Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l’azzurro... Berrettini-Schoolkate, Kooyong Classic 2026: orario, tv, programma, streamingDomani, giovedì 15 gennaio, Matteo Berrettini sarà nuovamente in campo nel torneo di esibizione del Kooyong Classic. Tutto quello che riguarda Berrettini Mueller definito il nuovo... Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingI Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l'azzurro Matteo ... oasport.it Berrettini, una dolce compagnia per dimenticare WimbledonMatteo Berrettini è stato paparazzato in compagnia di una bella ragazza mora. Le foto risalgono a pochi giorni dopo la disfatta di Wimbledon, dove il tennista romano è stato eliminato al primo turno. corrieredellosport.it