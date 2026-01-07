Cocciaretto-Linette WTA Auckland 2026 | orario tv programma streaming

Il torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, si avvicina alla fase finale degli ottavi di finale del singolare femminile. Domani, giovedì 8 gennaio, si disputeranno le ultime partite del main draw, con l’italiana Elisabetta Cocciaretto impegnata contro la testa di serie Magda Linette. Ecco orari, tv, programma e streaming per seguire l’evento in modo chiaro e preciso.

Il torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, domani, giovedì 8 gennaio, vedrà completarsi gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile, e tornerà in campo anche l’italiana Elisabetta Cocciaretto, la quale sarà opposta alla numero 5 del seeding, la polacca Magda Linette. L’incontro si disputerà sul Centre Court, sarà il secondo del programma, con il primo che si giocherà a partire dall’1.00 ora italiana: quello di domani sarà il quarto incrocio tra l’azzurra e la polacca. Linette è in vantaggio per 2-1 nei confronti diretti con Cocciaretto. Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Magda Linette del torneo WTA di Auckland sarà trasmesso in diretta tv da SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà assicurata da SuperTenniX, Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it

