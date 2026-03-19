Cliff Booth sta tornando | ecco quando vedremo lo spinoff con Brad Pitt su Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita dello spinoff con Brad Pitt diretto da Fincher, il progetto vede l’attore protagonista e sarà disponibile sulla piattaforma streaming. Restano ancora aperti alcuni dubbi riguardo alla distribuzione in sala del film, che al momento non ha una data ufficiale. La produzione del progetto è in fase avanzata, ma le decisioni sulla distribuzione sono ancora da definire.

Netflix ha annunciato la finestra di uscita dello spinoff con Brad Pitt diretto da Fincher, resta da sciogliere il nodo sull'arrivo in sala del film al momento tutt'altro che certo. Finalmente sappiamo con maggior certezza quando rivedremo Cliff Booth. lo scatenato stuntman cinefilo creato da Quentin Tarantino e interpretato da Brad Pitt avrà uno spinoff interamente dedicato a lui e diretto da David Fincher per Netflix. Lo streamer ha svelato il mese di uscita dell'attesissimo film scritto dallo stesso Tarantino che approderà in streaming ad agosto, come riportato da Deadline. Manca ancora la data di uscita precisa, ma già i fan non stanno più nella pelle all'idea di rivedere il personaggio cool stavolta nell'inedita veste di tuttofare per gli studios di Hollywood. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cliff Booth sta tornando: ecco quando vedremo lo spinoff con Brad Pitt su Netflix Articoli correlati Leggi anche: The Adventures of Cliff Booth: Brad Pitt è di nuovo Cliff Booth nel trailer del film Netflix diretto da David Fincher Cliff Booth: riprese concluse per lo spinoff con Brad Pitt, ma la foto dal set confonde le ideeSi sarebbe conclusa in sordina la prima fase della lavorazione dello spinoff con Brad Pitt, ma una foto dal set diffusa su Instagram conterebbe un... Approfondimenti e contenuti su Cliff Booth Argomenti discussi: Su Le avventure di Cliff Booth abbiamo ancora poco, oltre a un teaser trailer vago, ma le news sul cast sono eccitanti. Cliff Booth sta tornando: ecco quando vedremo lo spinoff con Brad Pitt su NetflixNetflix ha annunciato la finestra di uscita dello spinoff con Brad Pitt diretto da Fincher, resta da sciogliere il nodo sull'arrivo in sala del film al momento tutt'altro che certo. movieplayer.it Brad Pitt, baffi, lecca lecca e parrucca improbabile, di nuovo nei panni di Cliff Booth: prime foto dal setHanno preso ufficialmente il via le riprese dello spinoff The Adventures of Cliff Booth, Brad Pitt torna a indossare i panni dell'eccentrico stuntman... con qualche piccolo cambiamento nel look. Cliff ... movieplayer.it