Cliff Booth | riprese concluse per lo spinoff con Brad Pitt ma la foto dal set confonde le idee

Le riprese dello spinoff con Brad Pitt si sarebbero concluse senza clamore, secondo fonti ufficiali. Tuttavia, una foto dal set diffusa su Instagram ha suscitato alcune interpretazioni ambigue. Questo immagine ha alimentato speculazioni e confusione riguardo allo stato attuale del progetto. Restano da chiarire i dettagli sulla produzione, mentre l’immagine continua a generare interesse tra gli appassionati.

Si sarebbe conclusa in sordina la prima fase della lavorazione dello spinoff con Brad Pitt, ma una foto dal set diffusa su Instagram conterebbe un enigma. Entusiasmo, eccitazione e un pizzico di scetticismo circondano lo spinoff su Cliff Booth diretto da David Fincher per Netflix. Le avventure dello stuntman sfrontato interpretato da Brad Pitt destano perplessità vista la scelta di Quentin Tarantino di passare il timone del comando a Fincher, ma i fan non stanno più nella pelle. Dopo mesi di silenzio arriva ora un nuovo aggiornamento. Secondo quanto rivelato David Fincher avrebbe concluso le riprese dello spinoff dopo sei mesi, visto che la lavorazione del film era iniziata a Los Angeles a luglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

