The Adventures of Cliff Booth | Brad Pitt è di nuovo Cliff Booth nel trailer del film Netflix diretto da David Fincher

Durante il primo quarto del Super Bowl, Netflix ha sorpreso tutti rilasciando il trailer del nuovo film con Brad Pitt. L’attore torna a vestire i panni di Cliff Booth, protagonista di “C’era una volta a… Hollywood”. Il trailer ha subito fatto il giro del web, lasciando gli appassionati a bocca aperta. È il primo assaggio di un sequel che i fan aspettavano da tempo e che ora sembra pronto a tornare con nuove avventure.

Il Super Bowl non è solo sport, è il palcoscenico dei grandi annunci cinematografici. Ma mentre molti trailer erano già trapelati, Netflix ha giocato l'asso nella manica, lasciando tutti a bocca aperta: durante il primo quarto della finale, il colosso dello streaming ha rilasciato le prime immagini del sequel spin-off di C'era una volta a. Hollywood. Il leggendario stuntman Cliff Booth, interpretato dal premio Oscar Brad Pitt, sta per tornare in quello che si preannuncia come uno dei titoli più discussi dell'anno: The Adventures of Cliff Booth. Da Quentin Tarantino a David Fincher: un cambio di regia epocale.

