Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot resta leader Vittozzi settima
La stagione 2025-2026 di Coppa del Mondo femminile di biathlon è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, con la prima delle nove tappe in calendario. La classifica generale si baserà su 21 eventi, confermando il formato tradizionale della competizione. Jeanmonnot si conferma in vetta, mentre Vittozzi si posiziona in settima posizione.
Biathlon, Julia Simon vince la mass start di Kontiolahti. Decima Lisa Vittozzi davanti a Martina Trabucchi LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: vince Simon, Vittozzi in top-10. Sorprendente Trabucchi IRREFRENABILE! Maurizio Bormolini continua a vincere: trionfo nel PSL di Spindleruv Mlyn! Podio per Felicetti, quarta Caffont Una stagione veramente incredibile per Maurizio Bormolini. Cinque vittorie, tre nelle ultime tre gare. Davvero spettacolare l’annata del livignasco che. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot resta leader, Vittozzi e Wierer stabili
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot in fuga, Vittozzi e Wierer in top10
BIATHLON 2025-26 : Grosse déception pour Lou Jeanmonnot qui finit 6e de la poursuite, Vittozzi sacré
Contenuti e approfondimenti su Classifica Coppa del.
Temi più discussi: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Laura Pirovano al comando in discesa!; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Le classifiche di CdM dopo la 6^ discesa su 9: Aicher si prende 50 punti di peso, Goggia e Pirovano in corsa.
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Laura Pirovano al comando in discesa!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della seconda discesa della Val di Fassa. oasport.it
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni in top ten, Odermatt padroneMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo il gigante di Kranjska Gora. oasport.it
Doppietta da sogno per Pirovano! Laura vince anche la seconda discesa libera in Val di Fassa e sale in vetta nella classifica di specialità della Coppa del Mondo di sci alpino! Per approfondire bit.ly/4rdJY55 @Fisiofficial x.com
LAURA AL COMANDO!!! Quando manca una sola gara al termine della Coppa del Mondo di Discesa Libera, Laura Pirovano comanda la classifica generale con 28 punti di vantaggio su Emma Aicher e, con Kira Weidle-Winkelmann e la Huetter, saranno le un - facebook.com facebook