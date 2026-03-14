Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot ad un passo dal successo aritmetico Vittozzi in lotta per il podio

La stagione 2025-2026 di biathlon femminile è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, con la prima delle nove tappe previste. La classifica generale si basa su 21 gare disputate durante l’intero circuito. Tra le atlete in testa alla graduatoria, Jeanmonnot si avvicina al successo aritmetico, mentre Vittozzi si trova ancora in corsa per un posto sul podio.

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