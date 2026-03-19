civitanovese con due scontri diretti chiave

La Civitanovese si prepara a disputare due scontri diretti fondamentali in vista della fine del campionato. La squadra si trova in una posizione che potrebbe permetterle di evitare la retrocessione, ma tutto dipende dai risultati delle prossime partite. La dirigenza e i giocatori sono consapevoli che il loro destino si decide in queste sfide decisive, che potrebbero cambiare il corso della stagione.

Un quartetto di appuntamenti per non gettare la spugna. È ancora tutto, o quasi, nelle mani della Civitanovese il destino di un club che non accetta la seconda retrocessione consecutiva e quindi vale la pena non disperare. Certo è che i rossoblù visti nelle ultime usciti non lasciano ben sperare, anzi. Dunque, bisogna credere in un’inversione di tendenza che finora non si è registrata perché dopo undici giornate del girone di ritorno sono stati raccolti dodici punti, mentre quando si giungeva a questo punto nella fase d’andata ne erano stati totalizzati nove. Perciò è necessario assumere maggiore intraprendenza sul terreno di gioco, osare di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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