Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Napoli Roma | Domani e con la Juve due scontri diretti ma non decisivi Ecco come stanno Dybala e Soulé

Gian Piero Gasperini ha parlato oggi prima della partita tra Napoli e Roma, spiegando che i due incontri contro Juventus e Roma sono fondamentali ma non determinanti per la corsa in classifica. Durante la conferenza, ha aggiornato sulle condizioni di Dybala e Soulé, confermando che entrambi sono disponibili e pronti a scendere in campo. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione in questa fase della stagione.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Atalanta, Palladino recupera un big per la Lazio: è tornato tra i convocati! Aggiornamenti importanti Ventura non ha dubbi sulla lotta salvezza: «Queste due squadre sono già seriamente compromesse!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Napoli Roma: «Domani e con la Juve due scontri diretti, ma non decisivi. Ecco come stanno Dybala e Soulé» Conferenza stampa Gasperini: «Perché ho scelto la Roma e non la Juve. Dybala da valutare, ecco chi mancherà domani. Su Spalletti…» Gian Piero Gasperini si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, analizzando le motivazioni della scelta di allenare i giallorossi e commentando le assenze e le condizioni di Dybala. Gasperini: «Napoli e Juve sfide chiave, ma non decisive. Aggiornamenti su Dybala e Soulé» Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Cagliari; Conferenza stampa Gasperini: Totti lo faccio giocare subito, De Rossi ha ragione; Roma Cagliari, Gasperini in conferenza stampa: Rinnovi? La questione è solo economica. Brutta contusione al piede per Hermoso, Soulé ha la pubalgia; CONFERENZA STAMPA. Gasperini: Domani non sarà facile. Totti lo faccio giocare subito. LIVE – Napoli-Roma, la conferenza stampa di Gasperini su Iamnaples.itBenvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico della Roma Giampiero Gasperini alla vigilia del match del Maradona contro il Napoli. iamnaples.it LIVE - Gasperini: Per Soulé e Dybala decideremo oggi pomeriggioIl tecnico giallorosso presenta lo scontro diretto per un posto in Champions League contro il Napoli, che si disputerà domani alle 20.45 al Maradona ... ilromanista.eu Da questa mattina 14 febbraio la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere Fs. Nel dettaglio, sulla linea Av Roma-Napoli, la sala ope facebook Al Maradona la maratona Champions #Roma, #Juventus, #Como, #Napoli e #Milan in corsa. 70 punti l’obiettivo minimo, ma potrebbero non bastare @DavideFidanza1 #ASRoma #NapoliRoma x.com