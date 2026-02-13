Partita cruciale | due scontri diretti nel prossimo turno di campionato per la nostra squadra

Il Milan si prepara a un fine settimana decisivo, con due scontri diretti in programma che potrebbero cambiare le sorti della stagione. La squadra affronterà il Pisa in una partita che si preannuncia determinante, soprattutto dopo le recenti difficoltà in campionato. Il tecnico Massimiliano Allegri ha insistito sull’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista di queste sfide cruciali.

"> (ANSA) – MILANO, 12 FEB – In vista di un turno decisivo, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza della prossima sfida contro il Pisa. Attualmente, molte squadre di alta classifica stanno affrontando scontri diretti, e la vittoria nell’incontro di domani è fondamentale per accrescere le chance di raggiungere la quota Champions League. Le parole di Allegri sulla sfida imminente. Allegri ha affermato: “È un turno molto importante. Quando le avversarie hanno scontri diretti, vincere è cruciale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

