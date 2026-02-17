Al Teatro Totò Rosario Minervini e Ciro Esposito con La cicogna del vicino
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Prosegue con vitalità la stagione in abbonamento del Teatro Totò, che da venerdì 20 a domenica 22 febbraio accoglie, con doppia replica sabato alle 17.30 e alle 21.00 e appuntamento festivo domenica alle 18.00, la nuova proposta comica firmata da Rosario Minervini e Ciro Esposito: “La cicogna del vicino”. Si tratta di un congegno teatrale agile e frizzante, costruito come una giostra di equivoci, dove il riso diventa lente d’ingrandimento delle fragilità domestiche e delle sottili incrinature che abitano ogni convivenza, sia essa coniugale o familiare.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Al Teatro CortéSe, Ciro Esposito e Rosario Minervini con Racconti MannariLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il sogno senza tempo di Totò e Vicé; Una fotografia di Augusto De Luca: Luigi Mazzella - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; La patente: il Pirandello di Cauteruccio in scena.
Al Teatro Totò Rosario Minervini e Ciro Esposito con La cicogna del vicinoProsegue con vitalità la stagione in abbonamento del Teatro Totò, che da venerdì 20 a domenica 22 febbraio accoglie, con doppia replica sabato alle 17.30 e alle 21.00 e appuntamento festivo domenica a ... napolitoday.it
Napoli, la nuova stagione al Teatro Totò al via il 25 ottobreSolida roccaforte posta a difesa di una tradizione teatrale pronta a confrontarsi e rinnovarsi seguendo il passo dei tempi, il Teatro Totò - Teatro della Tradizione Partenopea, presenta la nuova ... ilmattino.it
Premiazione de L'Arcimboldo 2026 Teatro Totò Napoli Genti delle Alture nasce dall’idea di due giovani imprenditori che hanno fatto del legame indissolubile con il territorio sannita, della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, una ragione di vita. Si tr facebook
#lenotizieinpositivo di Ondawebtv La Canta Napoli Band in concerto, l’evento al Teatro Totò x.com