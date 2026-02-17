Al Teatro Totò Rosario Minervini e Ciro Esposito con La cicogna del vicino

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Prosegue con vitalità la stagione in abbonamento del Teatro Totò, che da venerdì 20 a domenica 22 febbraio accoglie, con doppia replica sabato alle 17.30 e alle 21.00 e appuntamento festivo domenica alle 18.00, la nuova proposta comica firmata da Rosario Minervini e Ciro Esposito: “La cicogna del vicino”. Si tratta di un congegno teatrale agile e frizzante, costruito come una giostra di equivoci, dove il riso diventa lente d’ingrandimento delle fragilità domestiche e delle sottili incrinature che abitano ogni convivenza, sia essa coniugale o familiare.🔗 Leggi su Napolitoday.it

