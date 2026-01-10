Dieci centesimi su ogni scontrino dai supermercati 1130 euro per il progetto di rigenerazione urbana

Durante le festività natalizie, i negozi Conad Stadium e Tuday City di via Regnoli hanno promosso un’iniziativa di solidarietà, raccogliendo dieci centesimi su ogni scontrino. L’intera raccolta ha permesso di destinare 1.130 euro a un progetto di rigenerazione urbana, un gesto semplice ma significativo che unisce arte e impegno civico per il miglioramento della città.

Arte e solidarietà: si è conclusa con la consegna di un assegno da 1.130 euro l'iniziativa benefica che ha animato le festività natalizie dei negozi Conad Stadium e Tuday City di via Regnoli. Il contributo alla cooperativa sociale "Fuori catalogo" di Forlì servirà a sostenere il progetto di.

