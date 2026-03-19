Al cimitero Flaminio, i loculi disponibili sono molto costosi, con prezzi che arrivano a migliaia di euro. Dopo nove anni di ritardi nel liberare i loculi scaduti, le famiglie devono affrontare tariffe elevate per poter seppellire i propri cari. La situazione riguarda le aree di sepoltura ancora occupate e non ancora rimesse a disposizione.

Nove anni di ritardo per liberare i loculi «scaduti» del cimitero Flaminio e il risultato è che i posti disponibili per chi oggi deve dire addio a un parente sono a caro prezzo. A Prima Porta, il più grande camposanto di Roma, alla data di lunedì scorso risultano esauriti infatti i loculi più economici. Niente dalla quinta fila in su (costo 827,38 euro) e niente in quarta fila (1.409,24 euro). In compenso c'è relativa abbondanza nelle seconde file, più comode per i familiari, magari anziani, che hanno difficoltà ad arrampicarsi su una scala per cambiare l'acqua ai fiori. Proprio per questo, però, costano fino a cinque volte di più rispetto alle «piccionaie». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cimiteri a caro prezzo, per un loculo al Flaminio servono migliaia di euro

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