Il ministro delle imprese ha dichiarato che al prossimo Consiglio dei ministri sono necessari interventi specifici per affrontare il problema del caro-carburanti. Ha sottolineato l’importanza di adottare misure mirate piuttosto che interventi generici, senza entrare nel dettaglio delle proposte. L’obiettivo è rispondere efficacemente alle criticità del settore e alleviare le difficoltà degli utenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Misure mirate e non tagli generici. Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista a Quotidiano Nazionale ha sottolineato la necessità di interventi compensativi mirati, destinati a famiglie meno abbienti, autotrasporto e imprese, per contrastare il caro-carburanti. “Mi auguro che questi provvedimenti vengano discussi già al prossimo Consiglio dei ministri”, ha dichiarato. Critiche al taglio delle accise precedente. Urso ha ricordato come il taglio delle accise deciso dall’ex governo Draghi abbia avuto un impatto limitato: circa un miliardo di euro al mese, senza però contenere l’inflazione, che continuava a crescere e andava a beneficio soprattutto dei ceti più abbienti, secondo l’Ufficio di Bilancio della Camera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Urso: “Al prossimo Cdm servono interventi mirati sul caro-carburanti”

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