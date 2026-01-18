Ciclismo grande successo per il galà toscano di società e atleti

Il Galà del ciclismo toscano si è svolto a Quarrata, presso il Forum della Banca Alta Toscana, offrendo un momento di riconoscimento per società e atleti della regione. L’evento, svoltosi il 18 gennaio 2026, ha rappresentato un’occasione di confronto e celebrate le eccellenze del territorio nel mondo del ciclismo, in un ambiente raffinato e accogliente.

Quarrata, 18 gennaio 2026 – Una straordinaria festa per il Galà del ciclismo toscano nel mega Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata in provincia di Pistoia, elegante, spazioso e scintillante di luci e colori. Era gremito quando la cerimonia ha avuto inizio tra applausi, filmati, slide con i saluti istituzionali del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, del presidente della Banca Alta Toscana Alberto Banci, di Bernard Dika sottosegretario della Regione Toscana, di Saverio Metti vice presidente della Federazione Ciclistica Italiana, del presidente regionale del Coni Simone Cardullo, e il saluto di Luca Menichetti presidente del Comitato Regionale Toscana che assieme a un gruppo di collaboratori merita il più vivo plauso per l’organizzazione della cerimonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, grande successo per il galà toscano di società e atleti Leggi anche: Ciclismo. Una stagione da incorniciare. Ecco gli oscar a società e atleti Leggi anche: Morbegno, grande festa del CSI: premiati atleti e società Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ciclismo, Viareggio riabbraccia il Giro femminile della Toscana Martinsicuro protagonista del grande ciclismo: arrivo della 4ª tappa della Tirreno-Adriatico - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.