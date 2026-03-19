Ciclismo il serbo Rajovic vince nel Tour of Taiwan

Da sport.quotidiano.net 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Tour of Taiwan, Dusan Rajovic, ciclista del Team Solution Tech Nippo Rali, ha vinto la quarta tappa della corsa. La gara si è conclusa a Montecatini Terme il 19 marzo 2026, con il corridore serbo che si è imposto nel finale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il rider, che ha ottenuto il suo terzo successo stagionale.

Montecatini Terme, 19 marzo 2026 - Grande finale di gara e splendido successo per Dusan Rajovic al Tour of Taiwan, dove il corridore serbo del Team Solution Tech Nippo Rali, la squadra legata a Montecatini Terme, si è confermato protagonista conquistando il successo nella quarta frazione. La tappa, favorevole ai velocisti, si è sviluppata senza molti sussulti fino agli ultimi dieci chilometri, quando il ritmo si è alzato sensibilmente e non dono mancati i tentativi di fuga per evitare lo sprint a ranghi compatti. Il team diretto nell’occasione da Takehiro Mizutani ha lavorato alla perfezione, chiudendo sulla fuga di giornata e posizionando Rajovic nelle prime posizioni tenuto conto delle sue eccellenti doti di velocista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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