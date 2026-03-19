Ciclismo il serbo Rajovic vince nel Tour of Taiwan

Nel Tour of Taiwan, Dusan Rajovic, ciclista del Team Solution Tech Nippo Rali, ha vinto la quarta tappa della corsa. La gara si è conclusa a Montecatini Terme il 19 marzo 2026, con il corridore serbo che si è imposto nel finale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il rider, che ha ottenuto il suo terzo successo stagionale.

Montecatini Terme, 19 marzo 2026 - Grande finale di gara e splendido successo per Dusan Rajovic al Tour of Taiwan, dove il corridore serbo del Team Solution Tech Nippo Rali, la squadra legata a Montecatini Terme, si è confermato protagonista conquistando il successo nella quarta frazione. La tappa, favorevole ai velocisti, si è sviluppata senza molti sussulti fino agli ultimi dieci chilometri, quando il ritmo si è alzato sensibilmente e non dono mancati i tentativi di fuga per evitare lo sprint a ranghi compatti. Il team diretto nell’occasione da Takehiro Mizutani ha lavorato alla perfezione, chiudendo sulla fuga di giornata e posizionando Rajovic nelle prime posizioni tenuto conto delle sue eccellenti doti di velocista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il serbo Rajovic vince nel Tour of Taiwan Articoli correlati Ciclismo, Remco Evenepoel: “Posso vincere il Tour e battere Pogacar”Prosegue la preparazione per la prossima stagione Remco Evenepoel, avvistato in questi giorni anche sul percorso del Giro delle Fiandre. Leggi anche: Ciclismo, Matteo Trentin: “Il Giro? Vediamo. Farò Classiche e Tour. Ritirarsi? Vedremo…” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ciclismo il serbo Rajovic vince nel... Temi più discussi: Ciclismo: Rajovic (Team Solution Tech) ha vinto la 4^ tappa - TVL; TOUR DE TAIWAN: SECONDO SPRINT VINCENTE DI RAJOVIC E ALTRO 3° POSTO PER D’AMATO. GRYSEL RESTA LEADER; Dusan Rajovic vince la quarta tappa del Tour de Taiwan; Tour de Taiwan 2026, Dusan Rajovic fa il bis! Terzo Andrea D’Amato. TOUR DE TAIWAN: SECONDO SPRINT VINCENTE DI RAJOVIC E ALTRO 3° POSTO PER D’AMATO. GRYSEL RESTA LEADERFrancesco Moser sposta le lancette al 1983, anno che il campione trentino aprì proprio con il successo al Motovelodromo di corso Casale. Era il 5 marzo: in quel tipo di arrivi c’era da fare un doppio ... tuttobiciweb.it TAIWAN. IL TOUR SI APRE CON LA VITTORIA DI RAJOVIC, TERZO D'AMATOIl serbo della Solution Tech-NIPPO-Rali conquista la maglia di leader dopo uno sprint perfetto su 80 km pianeggianti. tuttobiciweb.it Ciclismo. A Castelvetrano la III^ Randonnèe Efebo di Selinunte #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Ciclismo: Pidcock vince la Milano-Torino, quarto Pellizzari. Il britannico attacca nel finale e precede Johannessen e Roglic. #ANSA x.com