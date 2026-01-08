Matteo Trentin si prepara al 2026 con un calendario ricco di impegni, tra Classiche e Tour. L’esperto ciclista italiano della Tudor Pro Cycling conferma la volontà di valutare il suo percorso, incluso un possibile ritiro. Con un anno di corse intense davanti, Trentin si avvicina alla nuova stagione con attenzione e determinazione, pronto ad affrontare le sfide che lo attendono nel mondo del ciclismo professionistico.

Matteo Trentin è pronto per il 2026. L’esperto corridore italiano della Tudor Pro Cycling ha incastonato le tappe di un anno che lo vedrà impegnato, come sempre, in maniera intensa. Intervistato da Cyclism’Actu, il classe 1989 ha fatto una fotografia di quanto visto negli ultimi 12 mesi per poi proiettarsi sul futuro. “Valuto il 2025 in due modi diversi: ovviamente – ha affermato l’azzurro – ho chiuso molto bene, non solo con la Parigi-Tours. ma anche negli ultimi mesi. Per un mese e mezzo sono stato molto bene fisicamente, in forma. In tutte le gare sono stato protagonista, pronto a lottare per la vittoria, pronto a puntare a una buona classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Matteo Trentin: “Il Giro? Vediamo. Farò Classiche e Tour. Ritirarsi? Vedremo…”

Leggi anche: Matteo Trentin sul ritiro di Simon Yates: “Il ciclismo è diventato stressante”

Leggi anche: Matteo Trentin: “Vado avanti di anno in anno. Il male del ciclismo attuale è che non aspetta i giovani”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tudor Pro Cycling, Matteo Trentin sul ritiro di Simon Yates: “Sorpreso, ma non troppo. Il ciclismo è diventato davvero stressante”; Matteo Trentin sul ritiro di Simon Yates: “Il ciclismo è diventato stressante”; Quando ci saranno le corse più importanti della stagione?; Tudor Pro Cycling, i programmi dei big: Storer al Giro per fare classifica e al Tour con Küng e Alaphilippe per le tappe.

Ciclismo, Matteo Trentin: “Il Giro? Vediamo. Farò Classiche e Tour. Ritirarsi? Vedremo…” - L'esperto corridore italiano della Tudor Pro Cycling ha incastonato le tappe di un anno che lo vedrà impegnato, come ... oasport.it