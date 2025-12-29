Ciclismo Remco Evenepoel | Posso vincere il Tour e battere Pogacar

Remco Evenepoel si prepara alla nuova stagione ciclistica, partecipando ad allenamenti e allenamenti sul percorso del Giro delle Fiandre. Il corridore belga ha espresso fiducia nelle proprie capacità, affermando di poter puntare alla vittoria del Tour de France e di confrontarsi con i principali avversari, tra cui Tadej Pogacar. La sua preparazione continua con l’obiettivo di affrontare al meglio le competizioni più prestigiose della stagione.

Prosegue la preparazione per la prossima stagione Remco Evenepoel, avvistato in questi giorni anche sul percorso del Giro delle Fiandre. Per il campione belga sarà un 2026 nuovo, dopo il passaggio alla Red Bull Bora Hansgrohe, nel quale il due volte campione del mondo a cronometro punterà senza esitazioni alla vittoria della Grande Boucle. Dopo il ritiro dell’anno scorso ed il terzo posto ottenuto nel 2024, Evenepoel è pronto ora a tentare l’assalto al Tour de France, affiancato da compagni di primissimo livello. Non sarà opera facile, considerato che il nativo di Schepdaal dovrà battere il quattro volte campione Tadej Pogacar, che quest’anno lo ha sempre anticipato (ad eccezione della cronometro mondiale). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Remco Evenepoel: “Posso vincere il Tour e battere Pogacar” Leggi anche: Remco Evenepoel: “Pogacar si può battere, il Lombardia è in cima alla lista dei desideri” Leggi anche: Ciclismo, Roglic su Evenepoel: “Nessun problema nel stare in squadra con lui. Dobbiamo battere l’UAE” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Evenepoel: Nel 2026 voglio essere migliore di Pogacar e vincere il Tour; Evenepoel punta Pogacar: Posso vincere il Tour de France; IL NATALE DI EVENEPOEL. «STO LAVORANDO PER RIUSCIRE AD ESSERE MIGLIORE DI POGACAR»; La storia del grande ciclismo in mostra al Villaggio in rosa di Longarone. Ciclismo, Remco Evenepoel: “Posso vincere il Tour e battere Pogacar” - Prosegue la preparazione per la prossima stagione Remco Evenepoel, avvistato in questi giorni anche sul percorso del Giro delle Fiandre. oasport.it

Evenepoel: 'Posso vincere il Tour, al Giro quando mi ritirai avevo un grande vantaggio' - È lì che posso migliorare di più” ha dichiarato Evenepoel identificando il problema che crea il divario con il suo grande rivale: “Quando Tadej attacca, posso seguirlo per un po', ma non per molto. it.blastingnews.com

IL NATALE DI EVENEPOEL. «STO LAVORANDO PER RIUSCIRE AD ESSERE MIGLIORE DI POGACAR» - Remco Evenepoel attraverso un’intervista a Sporza ha voluto fare gli auguri di natale ai suoi tifosi, lasciando intendere che già il prossimo anno proverà a vincere il Tour de France. tuttobiciweb.it

Lipowitz è pronto a convivere con Remco Evenepoel. Le @LeTour è il centro del progetto, tra pressioni, maturità e gestione oculata. Il futuro passa da lui. #FlorianLipowitz #RedBullBora #TourdeFrance #Ciclismo #Evenepoel #Cyclingrace #biciPRO | @iamsp x.com

Timido, ma solido. Florian Lipowitz cresce lontano dai riflettori, protetto dalla Red Bull-BORA-hansgrohe e pronto a convivere con Remco Evenepoel. Le Tour de France è il centro del progetto, tra pressioni, maturità e gestione oculata. Il futuro passa da lui. #Fl - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.