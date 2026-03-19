Ciclismo | il Giro del Messico potrebbe tornare in calendario

Il Giro del Messico potrebbe tornare nel calendario del ciclismo internazionale nel 2027. La gara a tappe, che dura una settimana, sta valutando un possibile rientro grazie anche all’impegno di Isaac Del Toro. La corsa aveva già partecipato in passato alle competizioni mondiali, e ora si sta considerando una sua ripresa. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Una nuova corsa nel calendario internazionale del ciclismo, già pensando al 2027. Il Giro del Messico, gara a tappe della durata di una settimana, sarebbe vicina al rientro nell’agenda planetaria delle due ruote a pedale, anche grazie alla spinta di Isaac Del Toro. Lanciare e rilanciare il ciclismo: Isaac Del Toro potrebbe diventare testimonial di questa idea aiutando l’Union Ciclista de Mexico a trovare nuovi talenti per il futuro. Jonathan Milan domina la volata di San Benedetto del Tronto. La Tirreno-Adriatico è di del Toro Miro Tabanelli fa il colpaccio a Tignes! Prima vittoria nello slopestyle davanti al campione olimpico I fratelli Tabanelli continuano a riscrivere la storia del freestyle italiano comparto park & pipe e raggiungono un nuovo traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo: il Giro del Messico potrebbe tornare in calendario Articoli correlati Leggi anche: Formula 1: potrebbe tornare Imola nel calendario 2026 Ciclismo. Il calendario Allievi: le gare del nuovo annoAnche nel 2026 la prima gara Allievi in Toscana si disputerà a Monte San Quirico alla periferia di Lucca con la tradizionale Coppa Giuseppe Cei... Altri aggiornamenti su Ciclismo il Giro del Messico potrebbe... Discussioni sull' argomento San Benedetto, tifosi arrivati anche da Messico e Olanda per far festa all'arrivo della Tirreno-Adriatico; Parto per il giro del mondo in bicicletta: ecco il percorso; LE STATISTICHE. DEL TORO E VINGEGAARD, PRIME VOLTE CHE FANNO STORIA; Del Toro, la prima volta del Messico. Milan, re di San Benedetto del Tronto. Giro dell'Emilia, il capolavoro di Del Toro: per il messicano è il successo numero 14Un capolavoro di Isaac Del Toro, che va a prendersi anche il Giro dell’Emilia sul traguardo di San Luca, uno dei più iconici e prestigiosi del ciclismo internazionale. Non c’è Tadej Pogacar, vincitore ... gazzetta.it Auser Molfetta Onlus. Andrea Datzman · Opening (Spirit of Adventure) (From "Dug Days"/Score). Londra, Parigi, New York, Città del Messico Con "Il giro del mondo" in Auser viaggiamo dappertutto #radioauser #Auser #molfetta #PerTe - facebook.com facebook