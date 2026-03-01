Si parla di un possibile ritorno di Imola nel calendario della Formula 1 nel 2026. La decisione potrebbe essere influenzata dagli eventi legati alla crisi medio orientale, con bombardamenti israeliani e americani contro l’Iran e attacchi di droni su Dubai. La questione sta attirando l’attenzione tra gli addetti ai lavori, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

La notizia è di quelle davvero forti. La crisi medio orientale, con i bombardamenti israeliani ed americani nei confronti dell’Iran e la risposta di quest’ultima nazione con attacchi di droni su Dubai (e non solo), potrebbe segnare una svolta nel calendario 2026 della Formula 1. Per ora non vi è nulla di concreto, ma la situazione internazionale “piuttosto movimentata” ha già dato i propri effetti. I test che dovevano svolgersi in Bahrein in questi giorni, per provare le gomme Intermedie e Full Wet da parte di Mercedes e McLaren sono saltati per ragioni di sicurezza. Il mondiale 2026 del campionato di Formula 1 partirà regolarmente il prossimo week end con la gara inaugurale in Australia, l’8 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Formula 1: potrebbe tornare Imola nel calendario 2026

