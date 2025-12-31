Ciclismo Il calendario Allievi | le gare del nuovo anno

Il calendario delle gare Allievi per il 2026 inizia in Toscana, con la tradizionale Coppa Giuseppe Cei a Monte San Quirico, vicino a Lucca. Questa competizione, alla sua settantacinquesima edizione, rappresenta un momento importante per i giovani ciclisti che si preparano a vivere una stagione ricca di sfide e crescita tecnica.

Anche nel 2026 la prima gara Allievi in Toscana si disputerà a Monte San Quirico alla periferia di Lucca con la tradizionale Coppa Giuseppe Cei giunta alla settantacinquesima edizione. La prima competizione nel Pistoiese è invece prevista per il 24 maggio con la tradizionale Coppa Bonechi a Traversagna, mentre un’altra classica Allievi la Coppa Dino Diddi ad Agliana si svolgerà domenica 6 settembre lo stesso giorno del Gran Premio Industria e Artigianato professionisti a Larciano. In tutto sono 43 le gare previste al momento nella nostra regione. Questo il calendario completo. MARZO: 22 Monte San Quirico; 29 Pontassieve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

