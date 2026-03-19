Ci sono troppi emendamenti al Bilancio regionale Fico vuole un taglio per evitare la paralisi in Commissione

Il presidente della commissione ha annunciato l’intenzione di ridurre i numerosi emendamenti al bilancio regionale, che attualmente sono circa 580. La riunione della commissione è prevista per domani e il punto centrale della discussione riguarda la proroga delle graduatorie dei vincitori di concorso. L’obiettivo è evitare che il procedimento si blocchi.