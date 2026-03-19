Ci sono troppi emendamenti al Bilancio regionale Fico vuole un taglio per evitare la paralisi in Commissione
Il presidente della commissione ha annunciato l’intenzione di ridurre i numerosi emendamenti al bilancio regionale, che attualmente sono circa 580. La riunione della commissione è prevista per domani e il punto centrale della discussione riguarda la proroga delle graduatorie dei vincitori di concorso. L’obiettivo è evitare che il procedimento si blocchi.
Fico prova a far sfoltire 580 emendamenti al bilancio. Domani si riunisce la commissione. Il nodo è la proroga delle graduatorie per i vincitori di concorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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